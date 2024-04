Auggen: Leonie springt am Schnellsten

In der AK 3 erreichte Amelie Dold den Sieg in „30sek Speed“, den dritten Platz in „3min Speed“ und in der Gesamtwertung den vierten Platz.

Double-Under-Cup

Leah Trautwein startete ebenfalls in der AK 3 in der „3min Speed“-Disziplin und belegte hier mit einem neuen persönlichen Rekord den elften Platz. Im Double-Under-Cup konnte der TuS Auggen noch einmal richtig auftrumpfen. Beide Titel in der AK 4 und in der AK 3 gingen an Auggener Springer. Die AK 4 gewann Leonie Muckenhirn, und der Titel in der AK 3 ging an Lilli Mihatsch.