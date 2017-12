Auggen „Mosh-Fest“ im „Sternen“

In der Raumstation Sternen in Auggen findet am Samstag, 9. Dezember, das zweite Sternen „Mosh-Fest“ statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Metal- und Hardcore-Fans können einen ganzen Abend lang zur lauten Musik der Bands „I cut out your name“, „Oural“, „Sayras“, „Deconvolution“ und „Selfish Hate“ headbangen und Pogo tanzen. Melodic Hardcore nennt sich die Musikrichtung der Formation „Oural“ aus dem elsässischen Mulhouse. Old-School-Metalcore verspricht der Auftritt der Gruppe „Sayras“ aus dem schweizerischen Luzern und „Deconvolution“ aus Solothurn spielen Hardcore. Die Headliner „Selfisch Hate“ aus Freiburg spielen straighten brachialen Old-school-Hardcore. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 sind die fünf Freiburger in Deutschland, Frankreich und der Schweiz unterwegs, unter anderem als Vorgruppe für Bands wie „Sick Of It All“, „Biohazard“, oder „Death Before Dishonor“.