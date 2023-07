Auggen Rat lehnt Freiflächen PV-Anlage ab

Damit bezog er sich auf die neue Rechtslage zu Photovoltaik-Anlagen im Außenbereich, mit der nun Erleichterungen gelten. Mit der Gesetzesänderung beim Paragraphen 35 des Baugesetzbuchs, wird die Errichtung von PV-Anlagen „im Nahbereich bestehender Verkehrsinfrastrukturen“ – in dem Fall der Bahnlinie – ermöglicht, wenn dies „der Nutzung von Sonnenenergie dient“.

Dem Rat lag ein Bauvorbescheid nach Paragraph 57 der Landesbauordnung vor, mit dem eine PV-Anlage südlich des Jacoby-Geländes, westlich der Bahnstrecke und angrenzend zum Bahndamm im Bereich Wehrhaggraben, Klettenacker und Gemeindeloch erstellt werden soll. Zur Größe der Anlage informierte Björn Sum vom Bauamt. Sie sei auf einer Länge von 1,2 Kilometern und Breite von 200 Metern geplant. Die Leistung solch einer Anlage würde eine Kapazität von 20 bis 50 Megawatt betragen, also ein Vielfaches dessen, was die Gesamtgemeinde an Strom benötigt. Die Aufständerung der PV-Module soll auf Metall erfolgen und umzäunt werden. „Es ist ein weiteres Projekt in Sachen Energiewende in Auggen, das Vorzeigecharakter hat. Es soll versucht werden, den Strom im Ort einzubringen“, sagte Waldkirch. Die Kröte, die man mit der Errichtung dieser Anlage schlucken müsse, sei der Verlust wertvollen Ackerlands. Immerhin sei aber unter den PV-Flächen so viel Platz, „dass Schafe darunter weiden können. Zugleich werden die Flächen dann, was Ökopunkte angeht, ökologische Vorrangflächen, weil hier etwa Magerrasen entstehen könnte“, betonte er.