Auggen: Rege Nachfrage nach Gewerbegrundstücken

Gewerbegebiet

Für das fünf Hektar große Gelände plant die Verwaltung die Offenlage im Sommer. Es liefen und laufen sowohl Sondierungsprozesse des Arten- und Naturschutzes auf dem Gelände – hier sind Eidechsen ein Thema – als auch seitens des Denkmalschutzes. „Im anvisierten Baubereich hatten wir schon Funde, die aufs Mittelalter datiert wurden“, bemerkte dazu der Bürgermeister. Die Gemeinde möchte eine weitere Abfahrt auf die Bundesstraße 3 planen, sodass insgesamt zwei Zu- und Abfahrten vorhanden sind. Dazu steht die Verwaltung mit dem Regierungspräsidium und dem Landratsamt in Kontakt. „Beide Behörden sind leider von der Idee nicht begeistert, wir aber finden eine weitere Anbindung an die B 3 wichtig, meinte Waldkirch. Vorgesehen ist, dass das Gasthaus „Bären“ als markantes Gebäude am Ortseingang von Süden her kommend, sichtbar bleiben soll. Die künftige Bebauung mit Gewerbegebäuden liegt also zurückversetzt von der Bundesstraße.

Befürchtungen von Bürgern, die neuen Gewerbeimmobilien würden „zu hoch“, teilte Waldkirch nicht. Derzeit sind Firsthöhen von 15 Meter möglich. „20 Meter Höhe wollen wir sicher nicht, es soll nicht so aussehen, wie es beim Ortseingang bei einer Gemeinde etwas nördlich von uns der Fall ist“, sagte er. Mit Fragen zu solchen Bauvorgaben werde sich der Gemeinderat im Sommer beschäftigen“, ergänzte Waldkirch.