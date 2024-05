Auggens Bürgermeister Ulli Waldkirch erhöht noch mal den Druck – mit der Luftpumpe in den Rädern seines Rennrads. Seine Mitradler verstauen derweil mit Fahrer Karl-Heinz Kiefer ihr Gepäck im Begleitfahrzeug. Kurz nach 10 Uhr schwingen sich sich Tanja Wenger, Theresa Kiefer, Sven Axenbeck, Erwin Lange, Bernd Müller, Manfred Haas und Ulli Waldkirch in den Sattel. Ziel ist die rund 620 Kilometer entfernte Partnergemeinde Châteuneuf-du-Pape, wo am Pfingstsamstag der Halbmarathon „Le semi des 3 C“ stattfindet. Am Samstagabend ist die Gruppe wohlbehalten in Montbéliard angekommen und am Sonntag ging es weiter nach Bregilles. Mit 145 Kilometern von Bregilles nach Chalon-sur-Saône steht am Montag die längste Etappe an.