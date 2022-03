Auggen Wettbewerb: Mehr Bewegung ohne Elterntaxi

Gefördert von der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg startet die Aktion nach den Osterferien am 25. April. Die Aktion ist kostenlos für mehr als 30 000 Kinder in Baden-Württemberg. Mit dabei sind auch die Grundschüler aus Auggen. Insgesamt nehmen mehr als 70 000 Kinder aus mehreren Bundesländern an dem Projekt teil.

Die Herausforderung: Innerhalb von sechs Wochen mindestens 20 mal ohne Elterntaxi in die Schule zu kommen. Ob mit dem Fahrrad, dem Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache das Auto bleibt in der Garage. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine SpoSpiTo-Urkunde.