Ausbildung in Schopfheim: Orientierung bei der Berufswahl

Die jungen Erwachsenen können an diesem Tag das breite Spektrum der Ausbildungsberufe kennenlernen. Arbeitgeber präsentieren an Ständen ihr Ausbildungsangebot. Die Gewerbeschule öffnet ihre Werkstätten, damit die angehenden Schüler einen Einblick bekommen, was sie in der Ausbildung erwartet. Organisiert wird der Infotag von der Gewerbeschule und der Kaufmännischen Schule Schopfheim sowie der Stadtverwaltung. „Es gibt noch viele unentschlossene Jugendliche, die nicht wissen, was sie nach ihrem Abschluss machen sollen“, so Gewerbeschulleiter Klaus König im Rahmen eines Pressegesprächs. Für diese jungen Menschen biete die Ausbildungsbörse eine Orientierung.