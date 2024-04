Ausstellungen: Aus Protest: Israel-Pavillon bei Kunstbiennale öffnet nicht

Der Israelische Pavillon bei dem beliebtesten Kunstereignis der Welt öffnet nicht wie geplant. "Wir können es nicht mehr ertragen", schrieb die verantwortliche ausstellende Künstlerin Ruth Patir in einer Instagram-Story. Sie und die beiden Kuratorinnen würden die Ausstellung erst eröffnen, wenn eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg und die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln erreicht sei, hieß es auf der Webseite der in New York geborenen Israelin, die in Tel Aviv lebt.

Am geschlossenen Pavillon klebt ein Schild

Pressevertreter sollten eigentlich schon Einblicke in die Pavillons der Länder bekommen. 88 verschiedene Beiträge gibt es in diesem Jahr bei der Kunstbiennale. Doch am Fenster des Israelischen Pavillons klebte nur ein Schild, auf dem die Entscheidung der Künstlerin und der Kuratorinnen stand, den Pavillon nicht zu öffnen. Auf Patirs Webseite hieß es dann weiter: "Die Entscheidung der Künstlerin und der Kuratoren besteht nicht darin, sich selbst oder die Ausstellung abzusagen, sondern sich mit den Familien der Geiseln und der großen Gemeinschaft in Israel, die einen Wandel fordert, zu solidarisieren."