Autorenlesung Weiler als Heimatschätze

Die Alten erzählen

Still wurde es, als Gerald Nill begann, aus seinem dritten Buch vorzulesen – und über seine Erlebnisse in den Weilern zu erzählen. Nicht immer war es einfach, die abgelegenen Häuser-Ansammlungen zu finden, so Nill. Als er nach Hinterstadel wollte, parkierte er sein Motorrad in Vorderstadel – und war überrascht, noch ein ganzes Stück Weg zu Fuß zurücklegen zu müssen. Was er aber dann vor Ort antraf, war stets alle Mühe wert, berichtet der Autor.

So traf er Zugezogene, die sich in ein Haus oder in die Gegend verliebt hatten – wie in Holzen, und er traf alte Einwohner, die Zeit ihres Lebens in dem Weiler gewohnt hatten. In Eichholz etwa konnte Nill mit einem 90-jährigen Bewohner sprechen und viel über das bäuerliche Leben früher erfahren: über die Schafweiden, die dem Wald gewichen sind, über Hinterwälder Rinder, kilometerlange, beschwerliche Schulwege – vor allem im Winter - und über das allmähliche Aussterben der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe.