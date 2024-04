Autoschau und verkaufsoffener Sonntag in Müllheim: Bummeln, flanieren, schauen und einkaufen

Die Veranstalter hoffen, dass – bei hoffentlich schönem Wetter – wieder tausende von Schau- und Kauflustigen aus dem Umland diesseits und jenseits des Rheins in das „Einkaufszentrum“ der Region strömen werden. Anziehungspunkt ist die traditionelle Autoschau, bei der die zehn Müllheimer Autohäuser ein breites Spektrum an moderner Fahrzeugtechnik und aktuellem Design auf den Plätzen der Innenstadt vorstellen werden. Elektroantriebe, Hybridfahrzeuge, geringe Verbrauchswerte und innovative Ausstattungen dürften dabei wieder im Mittelpunkt stehen.

Mit Gewinnspielen, Rabatten und Gerätevorführungen in und vor den geöffneten Läden werden „Flanieren, Bummeln und Einkaufen“ zum Erlebnis und sorgen für Abwechslung und Unterhaltung. Doch nicht nur die Bummler und Käufer sind an diesem Sonntag in Müllheims City gut bedient. Wer die müden Füße nach erfolgreichem Beutezug ausstrecken möchte, entspannt sich bei der Einkehr in den hiesigen Gasthäusern, Restaurants und Cafés bei einem Kaffee, Viertele oder einem Vesper. Dort kann der Gast – wie auch in den Geschäften – auf guten Service im Verwöhnformat setzen, heißt es in der Ankündigung weiter. Oder er stärkt sich mit einem raschen Imbiss von einem der Verpflegungsstände der Vereine.