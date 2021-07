Bad Bellingen 1800 Meter lang in die Pedale treten

Das Einzelbergzeitfahren wird es auch im nächsten Jahr geben. „Wir wollen das drei Mal machen und dann ein Resumée ziehen.“

Die Ergebnisse

Auch Sieger Marcel Weber war froh, wieder einmal ein Rennen fahren zu können. Der 33-Jährige fährt aktuell für das Team Lutz und hofft, im Herbst doch noch bei der Deutschen Cross-Meisterschaft fahren zu können.

Zweitplatzierter bei den Herren war Nils Laudenberger in 4:08 Minuten vor dem jüngsten Starter, Jonathan Bieg, in 4:16 Minuten.

Siegerin bei den Damen war Vorjahressiegerin Tanja Tritschler in 5:39 Minuten vor Sarlitta Pihlajaviita-Gutel in 5:51 Minuten. Dritte wurde Hedwig Zuberer in 6:08 Minuten.

In der Altersklasse Männer Ü35 siegte Roland Fuchs in 4:31 Minuten vor Andreas Spicker in 4:42 Minuten. Attilas Szabo, das sportliche Aushängeschild der Bamlacher Radsportler, wurde Dritter in 4:53 Minuten.

Der Verein wurde im Jahr 1905 gegründet und zählt aktuell rund 200 Mitglieder. Vorsitzender ist Achim Schmidhauser. Die Radtouristik-Gruppe umfasst rund 35 Fahrer, die wöchentlich Touren mit dem Rennrad unternehmen. Mehr Infos unter www.rv-bamlach.de