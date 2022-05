Bad Bellingen Auf Autobahn überschlagen

Bad Bellingen/Neuenburg am Rhein. Ein Auto überschlug sich am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Autobahn kurz vor der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen. Eine 36-jährige Frau befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Weil am Rhein, als sie kurz vor der Tank- und Rastanlage nach links von der Fahrbahn abkam. Sie berührte die Mittelschutzplanke und übersteuerte in der Folge nach rechts. Dadurch stellte sich das Fahrzeug quer und überschlug sich über die Längsachse. Letzlich kam das Fahrzeug an einer Böschung auf der rechten Seite zum Liegen.