Bad Bellingen: Bad Bellinger Chor singt bei der Maiandacht in Liel

Rückblick: Chorleiter Günter Meyer erinnerte an Auftritte des vergangenen Jahres. Die Chorgemeinschaft hatte an der Maiandacht in der Lieler Kirche teilgenommen und sich auch beim Chorfestival im Landhaus Ettenbühl im Mai und beim Hebelschoppen in Bad Bellingen beteiligt. Der Männerchor wurde zudem gebeten, den Volkstrauertag in der Kurgemeinde zu begleiten. Gedacht wurde der Gefallenen der Kriege und Opfern von Gewalt diesmal in Hertingen. Der musikalische Höhepunkt für den Männerchor war der Auftritt zum Jahreskonzert, das in diesem Jahr am 16. März in der Lieler Schlossgartenhalle stattfand.

Ausblick: Im Terminplan steht für die Chorgemeinschaft erneut die Teilnahme an und damit die musikalische Einrahmung der Maiandacht in der Lieler Dorfkirche. Am Chorfestival im Landhaus Ettenbühl werden die Sänger ebenfalls erneut auftreten, da hier immer viel Publikum zu erwarten ist, man Sängerinnen und Sänger benachbarter Chöre trifft und der Veranstaltungsort für musikalische Events einfach schön ist. Am traditionellen Hebelschoppen im Kurort Ende Oktober und auch beim Volkstrauertaggedenken wird die Chorgemeinschaft in diesem Jahr wieder präsent sein.