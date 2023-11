Bad Bellingen: Bamlach wird wieder zum Krippendorf

Das Herzstück der Veranstaltung ist das Krippenspiel. Stündlich spielen Kinder und Jugendliche aus der Umgebung die Weihnachtsgeschichte nach. Maria und Josef, die in einem Stall bei Ochs und Esel unterkommen. Die Hirten, die mit ihren Schafen wachen, und mittendrin in der Heukrippe: das neugeborene Christkind. Die Zuschauer verfolgen das Schauspiel von einer überdachten Tribüne aus, während der Kinder- und Jugendchor die Vorstellung mit stimmungsvollen Liedern begleitet. In der Kirche kommen die Gäste bei besinnlicher Musik zur Ruhe. Das Krippendorf unterscheidet sich von Weihnachtsmärkten: Es steht nicht der Verkauf von Weihnachtsartikeln im Vordergrund, sondern die Weihnachtsgeschichte selbst. Bamlach will die Besucher mit der Krippenkunst und der frohen Botschaft begeistern.

Bis zu 4000 Besucher erwarten die Bamlacher auch in diesem Jahr. An den Wochenenden bieten die Vereine Glühwein, Punsch, Würste und Kuchen an. Einen Großteil des Erlöses spendet die Kolpingsfamilie an Hilfsprojekte wie Intensivkinder Heldenhaft Bad Bellingen und Wasser für Afrika, initiiert von Kolping International.

Krippendorf

Öffnungszeiten:

am 2. Advent (9. und 10. Dezember) sowie am 3. Advent (16. und 17. Dezember), samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr

Eintritt:

Fünf Euro pro Person, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bezahlen nichts.

Weitere Informationen:

im Internet unter www.krippendorf@bamlach.de oder per E-Mail an krippendorf@bamlach.de