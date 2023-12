Bad Bellingen: Blau, blau, blau sind alle meine Kleider

Die Künstlergruppe hat figürliche und stoffliche Kunstwerke kreiert, welche die Farbe Blau – die Lieblingsfarbe der Deutschen – als Thema haben. Das Spektrum reicht von Bildern über Bücher und Leporellos, von gerahmten Kunstwerken zu Patchworkdecken oder Patchwork-Wandbehängen, von Handtüchern, Puppen, Dosen und Lesezeichen bis hin zu „Strandgut“.

In vielen der sehenswerten und teils sehr überraschenden Kunstwerken verstecken sich liebevolle Details, die erst auf den zweiten Blick erkennbar sind. Gerade in den filigranen Ausstellungsstücken steckt liebevolle Detailarbeit. Bei allen Exponaten bleibt die Gruppe ihrem Credo treu, Altes zu bewahren und damit Neues zu gestalten. Kennern der Galerie wird zudem auffallen, dass in vielen der neuen Kunstwerke Handstickquadrate der deutsch-afghanischen Initiative „Guldusi“ verarbeitet sind. Das Programm, über das sich afghanische Frauen mit kunstvoller Handarbeit Geld verdienen, unterstützt Barbara Wartenberg mit der Verarbeitung und dem Verkauf der Stickereien seit vielen Jahren.