Bad Bellingen Brezel-Prozession in der Kirche

Im früherein Jahren planten die verschiedenen Teams in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit schon Tage vorher. Es wurde ein Motiv entworfen, dann wurden Blumen gesammelt und Grünzeug geschnitten. Am Mittwochabend wurden dann die Teppiche gelegt. In den vergangenen Jahren fand die Prozession im Kurpark in Bad Bellingen statt. Man hat sich getroffen, sich ausgetauscht und gegenseitig ausgeholfen, wenn etwas fehlte. Am frühen Donnerstagmorgen wurden dann die Altäre aufgestellt und geschmückt. Die Blumenteppiche bekamen ihren letzten Schliff.

Statt zwei mal zwei Meter sind die gelegten Bilder nur 80 mal 80 Zentimeter groß. Diese bestehen nicht nur aus Blumen. Da immer weniger Gläubige einen Garten mit Blumen haben und Blumenschmuck spenden, wird auch zu anderen Materialien gegriffen. Die Motive der beiden Teppiche hat sie aus gefärbtem Kleintierstreu gelegt, erklärt Glatter auf Nachfrage unserer Zeitung.

Weitere Informationen: Der Fronleichnamsgottesdienst findet am Donnerstag, 3. Juni, ab 10.30 Uhr in Schliengen in der St. Leodegar-Kirche statt.