In Müllheim hielt sich die Zahl der Einsätze in Grenzen. Die Müllheimer Wehr rückte zu fünf Einsätzen aus. Weil der Geröllfang an einem Kleingewässer im Bereich Sterchelestraße und Hachbergstraße mit Unrat verstopft war, trat das Wasser auf die Straße über. Die Anlage wurde gereinigt, das Wasser konnte wieder ungehindert ablaufen. An der gleichen Straße trat Wasser in einen Keller ein, mehrere Straßengullis waren ebenfalls verstopft und sorgten für kurzfristige Überflutungen. An der Brückenbaustelle an der B 378 wurde der tiefste Punkt der Behelfsfahrbahn überflutet. Mit großen Pumpen wurde das Regenwasser abgepumpt.