Bad Bellingen: Das nächste Lichterfest ist besonders

Jetzt sind wir ein kleines Team und befinden uns in einer Übergangsphase. Derzeit bewerten wir die durchzuführenden Projekte und Aufgaben und überlegen, wie die Aufgaben verteilt werden können. Falls nötig, sind wir bereit, das Team zu verstärken, aber die Zeit wird es zeigen. Was die hohen Erwartungen angeht, so ist es unser Wunsch und Ziel, diese zu erreichen, aber das wird sicher eine gewisse Zeit brauchen.