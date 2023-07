Bad Bellingen Der Schulbus kommt nicht durch

Knöllchen für Falschparker

Das Thema werde in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause verhandelt, informierte Vogelpohl. Überhaupt Parkmöglichkeiten: In Bamlach mit seinen teils schmalen Straßen sorgen Autos, die verkehrswidrig in Kurvenbereichen oder nicht dicht genug am Bordstein oder am Fahrbahnrand abgestellt werden, immer wieder für Probleme. „Im Brückleweg an der Halle und in den Kellermatten kommt deshalb vor allem der Schulbus kaum durch – die Fahrer tun mir echt leid“, gab Jürgen Kallmann zu Protokoll, der zusammen mit einer weiteren Bürgerin anregte, die Problematik mit in den Gemeinderat zu nehmen. Bürgermeister Vogelpohl hielt dem entgegen, dass jetzt schon der Ordnungsdienst verstärkt „Knöllchen“ an Falschparker verteile, auch in Bamlach.