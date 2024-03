Bad Bellingen: Die Bläserklasse platzt aus allen Nähten

Dass nicht nur die Harmonien, sondern auch die Harmonie stimmt, verdeutlichte sich in seiner Bilanz. „Die MV-Gemeinschaft“ ziehe kleine und große Neumitglieder an, und sogar neue passive, die sich einbringen. „Wir wachsen“, freute sich Heitz, „und wir machen neue Dinge“, etwa einen Workshop. Das würdigte auch Gemeinderätin Silvia Heitz, die Dank für die Unterstützung aussprach.

Rückblick

Der Vorsitzende betonte, die (Corona-)Lethargie habe sich verabschiedet. Das zeigte der Rückblick von Jasmin Utz, die offenlegte, in jedem Monat sei was los gewesen. Auch in musikalischer Hinsicht wolle der MV wachsen. „Wir halten unser hohes Niveau“, sagte Vorsitzender Heitz stellvertretend für Dirigent Andreas Kramer. Die Bläserklasse platze aus allen Nähten, und man hoffe, dass es möglichst viele Zöglinge bis ins Aktivorchester durchhalten. Jugend-Dirigent Wolfgang Wetzel erwähnte, dass es immer hieß, wenn die Bläserklasse der Grundschule über 20 Kinder verfüge, werde man sich Jugend-Orchester nennen - ein Ziel, das mittlerweile erreicht wurde. Auch der Nachwuchs habe letztes Jahr viel geleistet, zu erwähnen die Aufführung des „Zoo-Jugend-Orchesters“ im Schlosspark. Runter in den Kurpark geht’s anlässlich des 50. Geburtstags der Musikschule Markgräflerland am 30. Juni; bekanntlich bestehen Kooperationen.