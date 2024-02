Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die Rathausstürmung fester Bestandteil der Fasnacht in Bad Bellingen. Angeführt von der Bad Bellinger Guggemusik „Luusbuebe“ machte sich eine große Schar an Hemdglunkis in ihren weißen Nachthemden beim Narrenbrunnen auf den Weg durch die Rheinstraße.