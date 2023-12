Bad Bellingen: Drechseln statt Radeln

Im vergangenen Jahr fuhr Tim Wessel, Gemeinderat in Bad Bellingen, mit dem Rad quer durch Deutschland, um Spenden für den Verein „Samuel Koch und Freunde“ und damit für die ukrainischen Flüchtlinge, die im ehemaligen Marienheim in Bamlach leben, zu sammeln. Die neue Tour für 2023 war bereits fertig geplant, „und dann hat mich im Juni Covid erwischt. Ich musste mich auskurieren und konnte nicht starten“, erzählt Wessel. Keinesfalls aber wollte er die Spendenaktion unter den Tisch fallen lassen. So entstand im Spätherbst die Idee zum Drechsel-Marathon, verbunden mit einer Auktion.