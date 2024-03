Bad Bellingen: Ein ausgewiesener Neurologie-Experte

Chef der Seidel-Klinik

Vielfältig sind die weiteren Stationen von Franz Xaver Glocker: Im Rahmen der Famulatur sammelte er praktische Erfahrungen unter anderem am Department of Neurology der University of South Carolina in Charleston, machte sein praktisches Jahr in Innerer Medizin und Chirurgie, ehe er 1987 sein drittes medizinischs Staatsexamen erfolgreich ablegte.

Nach vierjähriger Tätigkeit am Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weinsberg wechselte er an die Neurologische Universitätsklinik in Bern. Die nächste berufliche Station war 1991 die Neurologische Klinik und Poliklinik der Universität Freiburg. Hier war Franz Xaver Glocker, der als Oberarzt der neurologischen Intensivstation das Labor für Elektromyographie, evozierte Potenziale und Magnetstimulation leitete und im Jahr 2000 zum Thema „Differenzierung verschiedener Läsionstypen des Nervus facialis: Eine Untersuchung mittels elektrischer und magnetischer Reiztechniken“ habilitierte, zwölf Jahre tätig, ehe er 2003 als ärztlicher Direktor zur Seidel-Klinik nach Bad Bellingen kam. Sie ist ein Akutkrankenhaus und eine Rehabilitationsklinik sowie ein interdisziplinäres Zentrum für Rheumatologie, Wirbelsäulenleiden, neuromuskuläre Erkrankungen und chronische Schmerzerkrankungen. 2006 wurde Glocker von der Uni Freiburg zum Professor für Neurologie und Klinische Neurophysiologie ernannt.

In der vor 45 Jahren gegründeten Seidel-Klinik mit ihren mehr als 120 Betten und rund 100 Mitarbeitern, davon zwölf Ärzte, werden im Jahr 1800 Akutpatienten und 600 Rehapatienten behandelt. Von Anfang an bis heute setzt die Klinik ein eigenes integratives Konzept bei der Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates um, wie der Klinikchef verdeutlicht. So könnten beispielsweise 80 Prozent der Patienten mit Rückenbeschwerden die Klinik ohne Operation verlassen.