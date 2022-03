Bad Bellingen Ein Riesenstorch zur Geburt

In Abwesenheit des frischgebackenen Vaters – schließlich sollte es eine Überraschung sein – fuhren abends vor dessen Hof an der Hebelstraße die jungen Leute vor. Mit einem Gabelstapler wurden die Storchenteile verladen und per Kran nach oben gezogen. Vor der Scheunenwand warteten in einem Drahtkorb schon die „Schrauber“, die den Storch passgenau zusammensetzten und wettersicher auf dem Schopf anbrachten.

Geier statt Baby

In der mitgebrachten Windel trägt dieser Gratulations- Storch übrigens nicht ein Baby, sondern einen kleinen Geier. Dazu muss man wissen, dass der Spitzname von Volker Henn „Geier“ ist. Der Storch erhielt auch noch eine Lederhose „angetackert“, denn Volker Henn ist „Halbbayer“.

Ganz zum Schluss brachten die Hertinger noch das Namensschild der neuen kleinen Hertingerin an der Schopfwand und einen Strahler auf dem Vordach an, der an einen bereits installierten Stromanschluss angedockt wurde. Schließlich soll der Riesenstorch auch nachts beleuchtet sein.

Autofahrer halten an

Die Aufbauaktion erfolgte unter großem „Hallo“. Immer mehr Dorfbewohner gesellten sich dazu und amüsierten sich prächtig. Viele Autofahrer, die die „Storchen-Baustelle“ passierten, hielten kurz an und grinsten über beide Ohren. Dann wurde auf der Straße auf die kleine „Mathilda“ angestoßen.

Als Volker Henn eintraf, fiel er sprichwörtlich aus allen Wolken, freute sich aber riesig über die ganz besondere Gratulationsidee zur Geburt seiner Tochter.