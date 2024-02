Drei unbekannte Personen brachen am Montag gegen 3.40 Uhr ins Bad Bellinger Kurhaus an der Badstraße ein. Die Unbekannten gelangten über eine Tür auf der Rückseite des Kurhauses in das Gebäude. Im Gebäude versuchten die unbekannten einen Schrank sowie eine Tür aufzuhebeln, was wohl misslang. Das Kurhaus wurde von der Polizei durchsucht. Es ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.