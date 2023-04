In den Kiosk bei der Adventure-Golf-Anlage im Bad Bellinger Kurpark wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen. Laut Mitteilung der Polizei hebelte ein Unbekannter beim eine Tür des Kiosks auf. Zuvor versuchte der Unbekannte ein Fenster beziehungsweise eine andere Tür aufzuhebeln, was wohl nicht gelang. Aus dem Kiosk wurde eine leere Geldkassette entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.