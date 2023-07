Bad Bellingen Eine Bronzemedaille für den Storchen

Steffen Hugenschmidt legt Wert darauf, dass er diesen Verdienst nicht alleine errungen hat. Bei der Preisverleihung waren die Familie und sein ganzes Team dabei, ohne die er nicht halb so erfolgreich wäre. So betonte er, dass seine Großeltern und seine Eltern immer ein Vorbild für ihn waren. Rund 20 Unterstützer in blauer Hose und weißem Hemd mit selbstgemaltem Transparent feuerten im Saal die Storchen-Wirtsleute lautstark an. Auch Bad Bellingens Bürgermeister Carsten Vogelpohl drückte vor Ort die Daumen. Die Auszeichnung für den Storchen passe sehr gut in das Konzept des „Schwarzwald Dorfurlaubs“ der Schwarzwald Tourismus, das auch in Bamlach umgesetzt werde und die regionalen Besonderheiten fördern wolle.

Der Kuckuck Schwarzwald Genuss-Award findet alle zwei Jahre statt und wird in sechs verschiedenen Kategorien verliehen. Teilnahmen können Gastronomie-, Hotel-, Hofbetriebe und Veranstalter aus der Ferienregion Schwarzwald. Die Region Schwarzwald reicht vom Rhein im Westen bis zum Oberlauf des Neckar im Osten. Im Süden reicht der Schwarzwald bis an die Schweizer Grenze zwischen Basel und Waldshut. Der Kuckuck ist ein Publikumspreis. Die Gäste konnten ihren Lieblingsbetrieb vorschlagen und in den vergangenen Monaten fleißig für ihn abstimmen.