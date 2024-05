In Bad Bellingen ist abermals ein Auto aufgebrochen worden, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag zwischen 12.30 und 21.50 Uhr. Wieder wurde eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen um das Auto zu durchsuchen. Im Fahrzeug befanden sich keine Wertsachen. Es wurde nichts entwendet. Das Auto stand in der Verbindungsstraße zum Sportplatz. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.