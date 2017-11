Bad Bellingen Erster Kandidat für Bad Bellingen

Von Claudia Bötsch

Die Bad Bellinger Bürgermeisterwahl hat ihren ersten Kandidaten: Der ehemalige Tourismusdirektor Peter Hallebach hat noch vor Beginn der offiziellen Bewerbungsfrist seinen Hut in den Ring geworfen. Er will am 11. November, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, seine Bewerbungsunterlagen für die Wahl am 14. Januar abgeben.

Bad Bellingen. Der Tourismusfachmann gab nur ein kurzes Gastspiel in Bad Bellingen: Vom 1. September 2016 bis Januar 2017 war er Leiter des Ortsmarketings und Prokurist, verließ die Bade- und Kurverwaltung (BuK) noch in der Probezeit. Er sei ein „anderes, konstruktiveres und anspruchsvolleres Arbeitstempo gewohnt gewesen“, meinte er gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Vor diesem Hintergrund seien auch die Erwartungen des Hotellerie-Gewerbes nicht zu erfüllen gewesen.

Am Redaktionstelefon stellte Hallebach gestern fest, „dass bis heute kein einziges Projekt, das ich angestoßen habe, realisiert wurde“. In diesem Zusammenhang verweist er auf die Themen Homepage der BuK, Onlineshop und die kostenlose Online-Buchungsmöglichkeit für alle Beherbergungsbetriebe.

„Auf wesentliche Entwicklungen konzentrieren“

Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, würde der Tourismus „sicherlich einen Schwerpunkt bilden“, betont Hallebach. Zumal er in diesem Bereich einen „unglaublichen Nachholbedarf“ sehe. Außerdem stünden die Themen bezahlbarer Wohnraum und die generelle Stärkung des Gewerbes ganz oben auf der Agenda.

Golfhotel: Ablehnung für ihn nicht nachvollziehbar

Bad Bellingen verfüge über eine sehr kompetente und hocheffiziente Verwaltung mit Hauptamtsleiter Hubert Maier an der Spitze. Das gebe die Möglichkeit, sich auf die wesentlichen Entwicklungen zu konzentrieren und Leuchtturmprojekte ins Visier zu nehmen, wie zum Beispiel den Hotel-Neubau, für den es schon längere Zeit Bestrebungen gibt. Nicht nachvollziehen könne er in diesem Zusammenhang die Ablehnung der Golfhotel-Pläne in Bamlach. „Das hätte positive Effekte für alle“, zumal es ein Hotel in diesem Segment bisher noch nicht gebe. Bekanntlich ist Golfplatz-Betreiber Heinz Wolters mit seinem Vorhaben, ein Golf- und Wellness-Hotel zu bauen, wiederholt im Gemeinderat gescheitert. Dies wäre ein Projekt, das man sich nochmals ganz genau anschauen müsse, findet Hallebach. Aufgabe der Verwaltung sei es, in dem Maße Einfluss zu nehmen, dass das Projekt am Ende zur Gemeinde passe, machte er am Redaktionstelefon deutlich.

„Ort und Menschen gefallen mir“

Nach seinem Abschied aus dem Kurort habe er „immer wieder nach Bad Bellingen geschielt“, so Hallebach; zumal er sich in der Gemeinde „super wohl gefühlt“ habe. „Mir hat es in Bad Bellingen gefallen.“ Die Leute seien ihm sofort sympathisch gewesen, und er schätze die besondere Lage des Orts im Dreiländereck, führt Hallebach aus. Beim Besuch des diesjährigen Lichterfests habe er viele freundliche Wiedersehen mit Vertretern aus der Gastro- und Hotelleriebranche erlebt.

„Bürger mitnehmen und zuhören“

Für das Amt des Bürgermeisters hält er es für unerlässlich, dass man Leute mitnehmen und zuhören könne. Es sei wichtig, im Gespräch zu Lösungen zu kommen. „Ohne Bürgerbeteiligung geht es nicht“, betont Hallebach. Dies müsse auch über die neuen Medien geschehen.

Hallebach sieht sich durch mehrere Eigenschaften für das Bürgermeisteramt qualifiziert: Es sei eine Führungskraft, entscheidungsstark und pflege einen kooperativen Führungsstil. Zudem verfüge er über Verwaltungserfahrung, dabei verweist er auf seine „andauernde Reservistentätigkeit“ im Personalbereich bei der Bundeswehr.

Ehemaliger Kurdirektor hat Kandidatur wieder verworfen

Geliebäugelt mit einer Kandidatur hatte übrigens auch Hallebachs Vorgänger, Jean Sebastian Esser, der 2015 als Kurdirektor bei der Kurverwaltung tätig war. Er habe sich aber aus persönlichen Gründen nun doch gegen eine Bewerbung um den Rathauschefposten entschieden, wie er gestern gegenüber unserer Zeitung erklärte.