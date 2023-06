Bad Bellingen Fahrradfahren und gewinnen

Die vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg geförderte Initiative Radkultur ist bereits seit 2012 eine zentrale Maßnahme des Landes zur Unterstützung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur. In enger Zusammenarbeit mit Kommunen und Unternehmen sowie mit der Unterstützung eines stetig wachsenden Partnernetzwerks, bietet die Initiative den Menschen positive Radfahrerlebnisse in ihrer individuellen Alltagsmobilität. So wird deutlich: Das Fahrrad ermöglicht es, im Alltag zeitgemäß und klimaschonend mobil zu sein. Mehr ist unter www.radkultur-bw.de zu erfahren.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt Bad Bellingens Hauptamtsleiterin Tirza Himmelsbach auf die vergangene Aktion zurück. „Bad Bellingen war vergangenes Jahr zum ersten Mal dabei.“ Damals sei die Teilnahme eher verhalten gewesen, berichtet Himmelsbach. Lediglich zwölf Teilnehmer waren angemeldet. Die Gemeinde erhofft sich eine stärkere Resonanz dieses Jahr.

Bürgermeister mit dabei

„Es ist mal was anderes für die Bürger“, sagt die Hauptamtsleiterin. Mit diesem „Wettbewerb mit Anlass“ soll den Bürgern gezeigt werden, das Radfahren auch auf dem Land und nicht nur in der Stadt geht. Und so ist auch dieses Jahr Bürgermeister Carsten Vogelpohl wieder mit dabei. Himmelsbach erzählt noch, dass jede Kommune einen Preis beisteuert. Im Fall von Bad Bellingen sind das zwei Eintrittskarten in die Balinea-Therme inklusive Sauna.