Bad Bellingen Feuerwehr zieht Bilanz

Mitgliederentwicklung

Während manch andere Feuerwehr die Mitgliederentwicklung in der Einsatzmannschaft zunehmend Kopfzerbrechen bereitet, scheint die Bad Bellinger Gesamtwehr auf einem guten Weg zu sein. Seit Ende 2020 ist die Einsatzabteilung von damals 55 Einsatzkräften auf 67 Feuerwehrleute angewachsen. „Die meisten sind Eigengewächse“, freut sich Mayer und unterstrich damit den Wert der Nachwuchsgewinnung über die Jugendfeuerwehr. Apropos Jugendfeuerwehr: Sie zählt heute 23 junge Menschen, die sich altersgerecht auf die Arbeit der Feuerwehr vorbereitet, dabei aber auch viele andere Aktivitäten wie Wettbewerbe, Kreiszeltlager und Ausflüge anbietet, wie später Jugendleiterin Nadine Dercho berichtete. Die Altersmannschaft zählt heute 24 Mitglieder.

Einsätze

Zurück zur Einsatzabteilung: Von den 85 Einsätzen fielen 14 auf Brandereignisse, 25 Hilferufe lösten technische Hilfeleistungen etwa nach Verkehrsunfällen oder Unwetterereignisse aus. Extrem angestiegen seien die Notrufe, die von automatischen Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden. „Hier gab es zwei Einsatzschwerpunkte, die uns öfters beschäftigen“, deutete der Gesamtkommandant an, manchmal seien seine Einsatzkräfte bis zu vier Mal in der Woche zu den beiden Objekten geeilt. Elf Mal rückte die Bad Bellinger Gesamtfeuerwehr, die von den beiden Abteilungen Bad Bellingen und Hertingen gebildet wird, in andere Gemeinden im Umland aus. Zweimal war man unterstützend bei Großbränden in Obereggenen und Efringen-Kirchen tätig, hieß es weiter. „Die meisten Einsätze ereigneten sich tagsüber zwischen sieben und 17 Uhr“, berichtete Mayer. Das zeige, wie wichtig die Tagesalarmbereitschaft für seine Wehr sei, betonte Mayer. Eine wichtige Stütze für die Tagesbereitschaft übe die Schreiner Altmann aus. „Allein vier Feuerwehrleute sind dort beschäftigt“, bedankte sich der Kommandant beim Firmeninhaber. Künftig wolle die Feuerwehr weitere Firmen kontaktieren, ob deren als Feuerwehrleute ausgebildete Mitarbeitende tagsüber für die Bellinger Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden könnten. Mayer weist in diesem Zusammenhang auf eine von einer Werbeagentur erarbeitete Kampagne, mit der in nächster Zeit neue Einsatzkräfte für die Wehr angeworben werden sollen.