Bad Bellingen: Für aktivierende Hausbesuche

Die Vorschlagsliste, auf die sich beide Ortsvereine verständigt hatten, wurde dann auch auf der Versammlung bestätigt. Auf Platz eins wurde Kreisrätin Marion Caspers-Merk gewählt. Ihr folgt auf Platz zwei Gemeinderat Karl-Friedrich Hess aus Efringen-Kirchen. Platz drei nimmt die Physiotherapeutin Margot Blum ein, die ebenfalls aus Efringen-Kirchen ist. Auf Platz vier steht der Bellinger Gemeinderat Tim Wessel. Platz fünf nimmt der Lieler Ortschaftsrat Michael Koschmieder gefolgt von Gemeinderat und Alt-Kreisrat Hanspeter Buck aus Wintersweiler auf Platz sechs ein. „Last but not least“, folgt Bernhard Sutter aus Rheinweiler, der dort ein Geschäft für Innenausbau führt, auf Platz sieben der SPD-Wahlliste Markgräflerland.

Versammlungsleiter und Vorsitzender des Efringen-Kirchener Ortsvereins, Armin Schweizer, betonte, dass es auch in schwierigen Zeiten, in denen ehrenamtliches Engagement nicht so hoch im Kurs stehe wie private Interessen, wieder gelungen ist, die Liste für den Wahlkreis voll zu bekommen. Bis auf eine Person seien alle Frauen und Männer wie vor fünf Jahren wieder angetreten, mit dem Ziel, die Kreisrätin und Gesundheitsexpertin Marion Caspers-Merk wieder in den Kreistag zu bekommen. Diese setze sich dort für die Überführung der Kreiskliniken in ein Zentralklinikum „besonders stark ein“, heißt es in der Info.