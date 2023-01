Bad Bellingen Für Thermalwasser begeistern

Beim Tourismustag am 16. Januar wurde Tourismusstaatssekretär Patrick Rapp (CDU) auf dem Messestand von den Bürgermeistern Carsten Vogelpohl (Bad Bellingen) und Ulli Waldkirch (Auggen) empfangen.

Während Gastronomie und Übernachtungsbetriebe im vergangenen Jahr nach einer rasanten Aufholjagd wieder an alte Zeiten anknüpfen konnten, spüren die Thermen noch die Folgen der Pandemie, heißt es in der Mitteilung. Nach den langen Schließzeiten in den vergangenen drei Jahren müssten alte und neue Gäste für einen Besuch im Thermalwasser wieder begeistert werden. Auch wenn es seit Kurzem wieder spürbar aufwärts gehe, bleibe es eine gemeinsame Herausforderung von Land, Heilbäderverband und Kurorten, dass Baden-Württemberg Bäderland „Nummer Eins“ bleibe, betonte Bürgermeister Vogelpohl beim Treffen auf der CMT.