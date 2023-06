Bad Bellingen Großes Fest zum 20. Geburtstag

„Wo wir vermehrt Sorgen haben, ist die Tageseinsatzbereitschaft“, sagt Bassler. Nicht jeder der in Bad Bellingen wohnt, arbeitet auch dort. Willkommen sind auch Feuerwehrleute aus anderen Gemeinden, die in Bad Bellingen arbeiten. In der Abteilung Hertingen gebe es einige Wehrleute aus den Umlandgemeinden, die dort arbeiten. Umgekehrt sind auch einige Bad Bellinger Wehrleute an ihren Arbeitsorten in der dortigen Feuerwehr aktiv.