Bad Bellingen: Gutedelfans wandern bei jedem Wetter

Buspendelverkehr

In der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr ist ein Buspendelverkehr zwischen Bad Bellingen, Blansingen und Efringen-Kirchen eingerichtet. Haltstellen sind an der Badstraße in Bad Bellingen, an der Ecke Alemannen-/Burgunderstraße in Blansingen sowie bei der Kreuzung Winzer-/Breitensteinstraße in Efringen-Kirchen. Der Preis pro Fahrt beträgt vier Euro.

