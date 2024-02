Bad Bellingen: Hellgrün und gelb

Insgesamt wurden 114 Kirchen und Gemeindehäuser betrachtet. Davon entfallen 28 Kirchen in die Kategorie hellgrün, zwölf Gemeindehäuser und elf Kirchen in die Kategorie grün, 29 Gemeindehäuser in die Kategorie gelb sowie 34 Gebäude, darunter zwölf Kirchen, in die Kategorie rot.