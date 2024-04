Bad Bellingen: Inklusive Kunst kann sich sehen lassen

Vorgegebene Themen

Gern gebe sie ein Thema vor, erzählt die Leiterin, die in Freiburg Kunst studiert hat. Eine dieser Vorlagen stammte von Pablo Picasso. 1907 veröffentlichte er unter dem schlichten Titel „Frau“ ein Ölbild, das zur Phase „Demoiselles d’Avignon“ zählt. Ludwig berichtet, „es hing im Kunstmuseum Beyeler“. Als Besitzer gilt das New Yorker „Museum of Modern Art“. Von dort wanderte es ins „Getty Museum“ Los Angeles, um in der Folgezeit in der Riehener Fondation Beyeler präsentiert zu werden. Wer nun einen Blick aufs Original wirft, könnte angesichts auffälliger weißer Felder mit dem Gedanken konfrontiert werden, Picassos „Frau“ sei ein wenig unvollendet. Dieser Eindruck tat sich wohl auch beim Schöpfer der Malgruppe auf, dessen Werk – zumindest dem Kunstverstand des laienhaften Betrachters nach – vollendet erscheint. Nahezu übernommen wurde das Original, die leeren weißen Bereiche indes wurden geschickt und passend gefüllt.