Bad Bellingen Kinder in den Ferien betreuen

Eltern entgegenkommen

Mit der Idee, ein Ganztagsangebot in den Ferien anzubieten, komme man Eltern entgegen, die „arbeiten und sonst ihre Ferientage wegen der Grundschulkinderbetreuung aufteilen müssen“, stellte Bürgermeister Carsten Vogelpohl fest. Längst nicht mehr können stets die Großeltern einspringen.

Für Gemeinde und SAK ist das neue Angebot eine Art Testballon. Die Gemeinde, die das Angebot mit rund 6000 Euro unterstützt, will herausfinden, ob man eine Ganztagsbetreuung in den Ferien langfristig anstreben und anbieten soll. Der SAK selbst würde gerne geschultes Personal zu den bereits vorhandenen 160 Mitarbeitern aufstocken „und im Landkreis in die Fläche gehen“, wie Bintz erläutert. Passt die Betreuung zum Bedarf, könnte für Bad Bellingen oder andere Gemeinden ein passgenaues Angebot entwickelt werden. Vogelpohl ist sicher: „Der Trend geht zur Ganztagsbetreuung.“

Standort beim Sportplatz

Dafür braucht es auch einen festen Unterstand bei schlechterem Wetter und Toilettenanlagen. Das alles ist am Sportplatz in Rheinweiler vorhanden. „Wird das Angebot ein Erfolg, dann gehen wir beim nächsten Mal auch in die anderen Ortsteile“, verspricht Bintz.

Übrigens: Nebenbei läuft das gewohnte Ferienspaßangebot, bei dem sich Gemeinde, Vereine und Privatpersonen einbringen.

Jugendliche ab 14 Jahren, die Lust an einer Schulung und der anschließenden Mitbetreuung von Kindern in den Ferien haben, können sich beim SAK melden. Für diese gibt es ein Teilnahmezeugnis, das sich auch bei Bewerbungen gut macht.

Kontakt: Natalie Rimkus, Tel. 07621/927915, E-Mail: kinderbuero@sak-loerrach.de