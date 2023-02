Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause die Resonanz bei der Kinderfasnacht riesig. Zahlreiche kleine Narren trafen sich mit ihren Eltern, Großeltern und Verwandten am Narrenbrunnen, begleitet von der Guggemusik „Luusbuebe“ zum Umzug durch die Bädergemeinde. Unterwegs wurde der Zug durch die Guzzeliwerfer unterbrochen, was dann die Gugge zum Anlass nahm, einige flotte Lieder zu spielen. Im Kurhaus angekommen wurde das närrische Treiben mit Spielen, arrangiert von Betti Schladerer und Sigrid Hugenschmidt fortgesetzt und auch die obligatorische Wurst von der Gemeinde durfte nicht fehlen. Initiiert wurde die Kinderfasnacht in diesem Jahr vom Turnverein Rheinweiler. Es war ein Riesenerfolg, sagten die Verantwortlichen. Allerdings mangelte es auch an Helfern, und so hofft man in Zukunft mehr auf Eltern zurückgreifen zu können, damit die Kinderfasnacht gesichert ist. Foto: Dietmar Bächlin