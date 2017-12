Bad Bellingen Kolpingsfamilie Bamlach spielt „Baby wider Willen“

Die Kolpingsfamilie Bamlach spielt „Baby wider Willen“: Den Schwank in drei Akten, geschrieben von Bernd Gombold, führen die Laienschauspieler am 30. Dezember sowie 5. und 6. Januar jeweils ab 20 Uhr in der Bamlacher Halle auf. Zum Inhalt des Stücks: Die heile Welt in der Gemeinde droht ins Wanken zu kommen, als der Landstreicher Theo aufkreuzt: Wo immer er ist, bekommt jemand ein Kind oder es passiert etwas Dummes. Zur selben Zeit erwartet der Bürgermeister seine Frau aus der Kur zurück, muss aber einen wichtigen kommunalpolitischen Termin wahrnehmen. Deshalb kann er sie nicht vom Bahnhof abholen. Seine Frau wiederum erwischt beim Aussteigen aus dem Zug eine falsche Tasche, und schon sind die beiden unverhofft wider Willen zu einem Baby gekommen – und sehen sich in kürzester Zeit wegen Kindesentführung mit der Polizei konfrontiert. Das Unheil nimmt seinen Lauf.

Der Vorverkauf startet am Samstag, 16. Dezember, 9 bis 11 Uhr, in der Halle Bamlach. Der weitere Verkauf erfolgt ab Montag, 18. Dezember, 9 bis 18 Uhr, unter Tel. 0175/515 4290. Foto: zVg