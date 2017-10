Bad Bellingen Kreuz und quer auf Werbetour für Bad Bellingen

Bad Bellingen-Rheinweiler (cre). Der Chinesische Kalender zeigte das „Jahr des Feuerbüffels“, in Spanien tobte ein Bürgerkrieg und Ginger Rogers und Fred Astair steppten über die Leinwand, als Karl Gilgin heute vor 80 Jahren in Bad Bellingen im Hause seiner Eltern das Licht der Welt erblickte.

Seine Kindheit und die seiner zwei Geschwister war geprägt durch die Kriegsjahre. Drei Mal musste die Familie „von jetzt auf gleich“ das Haus verlassen, da Bad Bellingen immer wieder unter französischen Beschuss geriet. Unterschlupf fanden sie im Schwarzwald, wo bald das Wort von den „Westwall-Zigeunern“ die Runde machte. Auch die Schule litt unter den fortwährenden Unterbrechungen.

Seine Berufslaufbahn im Öffentlichen Dienst begann Gilgin als Jungwerker bei der Bundesbahn. Es folgte eine Zeit beim Regierungspräsidium Freiburg. Im Jahr 1963 legte er die Prüfung zum gehobenen Dienst ab und durfte fortan die Bezeichnung Diplom-Verwaltungswirt führen. Seit 1960 arbeitete er bereits bei der Gemeinde Bad Bellingen, deren Kasse er ab 1964 führte. Von 1971 bis zum Pensionseintritt als Amtsrat im Jahr 1999 war der Jubilar Kurgeschäftsführer des Kurortes. In dieser Funktion war er kreuz und quer durch die Bundesrepublik auf Werbetour für Bad Bellingen. Im Jahr 1993 wurde er vom damaligen Bürgermeister Eberhard Stotz für 40 Jahre im Öffentlichen Dienst geehrt.

Dabei ist sein bisheriges Leben wahrlich nicht arm an Ehrungen und ehrenamtlichen Tätigkeiten. In 15 Vereinen war und ist Gilgin teilweise noch aktiv oder passiv tätig, in vier davon inzwischen deren Ehrenmitglied. Es würde den Rahmen sprengen, alle Vereine zu nennen, deshalb seien hier stellvertretend für alle die Freiwillige Feuerwehr, der VfR Bad Bellingen, das DRK oder auch die Rheuma-Liga Baden-Württemberg genannt. Unter anderem wurde er vom Land mit der Ehrennadel und von der Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Auf seine Initiative als Vorsitzender des VfR ist das noch heute existierende Lichterfest im Kurpark zurückzuführen. Auch für die Verlegung des Sportplatzes vom Kurpark an den Rhein und den Bau des Sportheims zeichnete der umtriebige Bad Bellinger verantwortlich. Von 1959 bis 2004 war er zudem als freier Mitarbeiter auch für unsere Zeitung im Einsatz.

Neben Beruf und Ehrenämtern gab es allerdings auch eine Familie. Im Jahr 1960 fand die Hochzeit mit der aus Hertingen stammenden Karin Helga Maier statt. Gemeinsam wohnt das Ehepaar heute in seinem Eigenheim in Rheinweiler. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Es folgten drei Enkel.

Just ist der äußerst rüstige Senior mit seiner Frau von einer Englandreise zurückgekehrt. „Ich könnte immer verreisen“, verdeutlicht er seine große Reiselust, die ihn schon um den ganzen Globus bis nach Australien oder in die Antarktis führte.

Sein besonderer Dank gilt seiner Familie, die ihn bei all seinen Tätigkeiten und Ehrenämtern immer voll unterstützt habe. Mit ihr wird er auch am Wochenende seinen 80. Geburtstag feiern.