Bad Bellingen Kurpark fit für die Zukunft machen

Erste Maßnahmen

Zunächst soll nun eine Bestandsaufnahme und eine detaillierte Analyse des Sees hinsichtlich seines Nährstoffhaushalts, der Sedimentmenge und Gewässermorphologie erfolgen. Unter Hinzuziehung eines Fachplaners sowie Spezialisten wird dann ein Sanierungskonzept erstellt, das dann in ein Gesamtkonzept mit einfließt.

Zur Gestaltung

Mit der Gestaltung des Entréeplatzes am Übergang von der Ortsmitte in den Kurpark entsteht eine neue Wasserachse in den Park hinein mit Quellbecken, Wasserlauf und Kaskaden.

Die Bastionen werden beibehalten und in die Umgestaltung integriert. Außerdem erhält der See kleine Stege, Sitz-Stufen am Wasser und Bänke, die als Aufenthaltsbereiche dienen. Die Uferzonen werden mit Flachwasserbereichen, Röhrichtsäumen und Uferstauden ausgestattet. Eine Fontäne dient als Blickfang und sorge zugleich für die Sauerstoffanreicherung im See, so Faktorgruen.

Die Wasserachse wird über ein Wegenetz von Osten nach Westen umspannt und mit Hilfe von Stichwegen miteinander verknüpft. Die Wegekonzeption besteht aus barrierefreien Haupt- und Nebenwegen mit wassergebundener Decke.

Angrenzende Biotope wie der westliche Feldgehölzsaum bleiben erhalten. Auch das Malhäusle mit WC und Kiosk westlich der Wasserachse soll in das Wegenetz einbezogen werden.

Hoher Zuschuss

„Der hohe Bundeszuschuss mit einer Förderquote von 90 Prozent ermöglicht es dem von der Corona-Krise finanziell schwer getroffenen Kurort, sein ambitioniertes Modernisierungsprogramm in den kommenden Jahren fortzusetzen“, freut sich Bürgermeister Vogelpohl. Abschließend dankt er dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Armin Schuster für die erfolgreiche Wahlkreisarbeit und die Unterstützung des Antrags.