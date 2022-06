Mit fast 9000 Besuchern zähle das Lichterfest zu einer der beliebtesten Veranstaltungen in der Region. Und in diesem Jahr soll das Fest in neuem Glanz erstrahlen, berichtet der Veranstalter, die Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen.

Eine große Neuheit stellt unter anderem die Loca’Gonfle-Hüpfwelt im Kurhaus dar, die am 30. und 31. Juli für Spiel, Spaß und Unterhaltung bei den kleinen Lichterfestbesuchern sorgen wird, heißt es. Die Hüpfwelt ist am Samstag parallel zum Lichterfest und zudem am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.