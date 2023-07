Bad Bellingen Lichtobjekte setzen Park in Szene

So verwandelt sich der Kurpark der Gemeinde in eine Fest- und Gastronomiemeile und begeistert Besucher aus der Region mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik und Unterhaltung, heißt es in einer Pressemitteilung der Bade- und Kurverwaltung (BuK) Bad Bellingen.

Lichtkonzept

Erneut wurde das Lichtkonzept in Zusammenarbeit mitder Sulzburger Eventagentur „48 Grad“ entwickelt. Mit größeren Leuchtobjekten und geschickt platzierten Leuchten wird der Charme des Kurparks in Szene gesetzt. Beleuchtete Bäume und Sträucher, große Leuchtfiguren, bunte Lampions und Laternen sowie liebevoll gestaltete Lichtspiele werden die gesamte Veranstaltungsfläche in ein imposantes Lichter- und Farbenmeer verwandeln, heißt es.