Bad Bellingen Monteure randalieren in Pension

Bad Bellingen. Einen größeren Einsatz der Polizei hat es am Sonntag in Bad Bellingen gegeben. Sie musste sich mit einer Gruppe polnischer Monteure auseinandersetzen, die in einer Pension randalierten. Das Personal wurde der Lage nicht mehr Herr und forderte kurz nach 12 Uhr polizeiliche Hilfe an. Die Polizei kam mit mehreren Streifen vor Ort und musste angesichts der zahlreichen Krawallmacher weitere Unterstützung anfordern.

14 alkoholisierte Männer

Insgesamt handelte es um 14 Männer, die alkoholisiert und aggressiv waren. Die Gruppe fiel bereits in der Nacht zuvor unangenehm auf, indem sie andere Gäste beleidigte und Frauen anmachte. Ein Gast wurde auch geschlagen. Der Hauptaggressor konnte sich dem Zugriff der Polizei entziehen und verzog sich. Alle anderen hatten sich in ihre Zimmer zurückgezogen oder hielten sich in der Gemeinschaftsküche auf. Die Gruppe trat auch der Polizei gegenüber aggressiv auf und verhielt sich unkooperativ. Dennoch bekamen die Beamten die Lage in den Griff. Nachdem die Personalien erhoben waren, wurde den Störenfrieden Hausverbot erteilt. Dies brachte sie erneut in Rage und sie weigerten sich, das Feld zu räumen. Erst nach Eintreffen weiterer Streifen gab die Gruppe auf und verließ unter Protest die Pension.

Einen Mann festgenommen

Währenddessen erhielten die Beamten einen Hinweis auf den geflüchteten Hauptaggressor. Der hielt sich unweit der Pension auf und rannte davon, als sich Polizeibeamte näherten. Sie setzten ihm nach und konnten ihn stellen. Der Mann wurde überwältigt und mit Handschellen geschlossen. Die folgende Personenüberprüfung ergab, dass der 46-jährige von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wird auch einer Körperverletzung an einem Pensionsgast beschuldigt. Er wurde festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Die ganze Aktion dauerte knapp drei Stunden.