Bad Bellingen Motorsportler starten durch

269 Mitglieder, davon 26 Kinder und Jugendliche, hat der MSC Rebland derzeit, 18 neue Mitglieder konnten gewonnen werden.

Die Hertinger Speednight im August 2022 schlug vom Besucherandrang her alle Rekorde: „Von der Zuschauertribüne aus überblickte man ein wahres Meer von Rennfans“, warf Margot Aenis einen Blick zurück. Die Helfer waren dafür nicht genug. Deshalb kündigte Frank Fredrich an, dass man die Gewinnung aktiver Helfer nun strategisch angehen werde. Das Vorstandsteam hat zur Helferwerbung zwei Termine angesetzt. Am Freitag, dem 20. Januar 2023 und am Freitag, dem 3. Februar 2023 jeweils um 20 Uhr lädt der Verein Interessierte in den Hertinger Bürgersaal ein.

Rechnerin Susi Graf konnte nach den Verlusten der letzten Jahre endlich wieder ein schönes Plus in der Vereinskasse verkünden. Investiert hat der Verein in Maschinen aber auch in ein neues Kart, ein weiteres ist bestellt. Mit dem 9 PS-Kart können nun auch Erwachsene dem Kartsport frönen.

Wahlen

Vorsitzender: Frank Fredrich, Rennleitung: Manuel Koch; Schriftführerin: Nadine Dahm; Beisitzerin Werbung: Margot Aenis, Beisitzer: Reinhard Krebs, Kassenprüfer: Stefan Kramer und Philip Dahm.

Weitere Informationen: Termine: 17. bis 20. März – Ausflug Eisspeedway Inzell; 30. April – Kartturnier. Infos: www.msc-rebland-hertingen.de E-Mail-Adresse für Mitglieder: mitglieder@msc-rebland-hertingen.de.

Bad Bellingen (jut). Bei der Generalversammlung des MSC Rebland lobte Wolfgang Schwehr als Stellvertreter des ADAC Südbaden die Jugendarbeit des Vereins: „Es ist toll zu sehen, wie gute Vereinsarbeit funktioniert, denn es ist so wichtig, Jugendlichen und Kindern Freizeitperspektiven anzubieten, auch im Motorsportbereich“, sagte er. Grußworte übermittelte Max Fredrich für die Feuerwehr: Die Hertinger Feuerwehr ebenso wie der MSC wünschten sich für 2023, dass die Vereinsräume über dem Feuerwehrgerätehaus an der Bellinger Straße realisiert werden können (wir berichteten). André Kammüller als Bürgermeisterstellvertreter überbrachte Grüße der Gemeinde und sicherte dem Verein weitere Unterstützung zu.

Bad Bellingen (jut). Bei der Generalversammlung des MSC Rebland wurde Ralf Willin, der lange im Vorstand des MSC Rebland aktiv war, vom Vorsitzenden Frank Fredrich zum Ehrenmitglied ernannt.

Für gute Platzierungen beim 6 PS Kart wurden geehrt: Klasse 2: Jumarif Gisin, Hannah Eimert und Melina Großhans; Klasse 3: Lara Großhans und Julien Proisl; Klasse 4: Jan Döbele und Josephine Sommerhalter; Klasse 5: Rouwen Büchelin. Beim 9 PS Kart wurden geehrt: Klasse 1: Jim Ilschner; Klasse 2: Samira Koch, Jannis Wahler, Simon Weiss, Finn Smeets; Klasse 3: Manuel Koch. In der Clubmeisterschaft wurde Samira Koch Erste, Jan Döbele Zweiter, Jumarif Gisin Dritter.