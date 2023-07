Bad Bellingen MSC erwartet Tausende Rennsportfans

Das Rennwochenende startet mit einer Musikparty mit „DJ Siegi“ am Freitag, 4. August, Samstag, 5. August, ist der Speed- sprich Renntag, am Sonntag, 6. August, findet am Hertinger Ring auf der Mühlenmatt im Festzelt ein Gottesdienst statt. Auf dem Renngelände ist dann auch wieder das beliebte Mofatreffen angesetzt und wer will, kann mit seinem Mofa bei Ausfahrten und an einem Gleichmäßigkeitsfahren auf der Rennstrecke teilnehmen.