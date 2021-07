Bad Bellingen Müller: Verhalten ist undemokratisch

Dieser erwiderte, dass es entsprechende Gremien gebe, in denen die Tagesordnung mit den Vertretern der Fraktionen im Vorfeld abgestimmt wird. Wenn aber die Sitzung des Gemeinderats begonnen habe, gelte es, sich an die beschlossene Tagesordnung zu halten. Einer der Gemeinderäte meinte in Richtung Müller, dass Spielregeln dazu da wären, um sich an sie zu halten.

Müller kündigte daraufhin an, sich an den Beschlüssen im Gemeinderat in dieser Sitzung nicht zu beteiligen, da er „ja doch nichts zu sagen habe“. Dies tat er denn auch mit dem Hinweis, dass er seine Nicht-Teilnahme an den Abstimmungen nicht als Enthaltung verstanden wissen wolle. Aus formalen Gründen wurde seine Nicht-Beteiligung dann dennoch als eine Enthaltung gewertet.