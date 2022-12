Bad Bellingen Neue Ladesäulen

„Zu einer guten kommunalen Infrastruktur gehören Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Die Anzahl der E-Fahrzeuge steigt stark an, da muss das Ladenetz vor allem in ländlichen Gebieten noch engmaschiger werden“, sagte Vogelpohl. „Mit den neuen Ladesäulen in Bad Bellingen bringen wir den Ausbau des regionalen Ladenetzes voran. In nächster Zeit nehmen wir weitere Lade- und Schnellladesäulen in Südbaden in Betrieb,“ ergänzte Bleile.