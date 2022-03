Bad Bellingen Neuer Anlauf für den Tourismus

Demgegenüber steht ein Wachstum beim Tagestourismus, beim Camping sowie im Bereich der Reha- und Sozialeinrichtungen. Schon im Jahr 2013 habe die Gemeinde eine Neuausrichtung im Tourismus beschlossen, berichtete der Bürgermeister und verwies auf die Ergebnisse, wie die interkommunale Tourismuskooperation Südschwarzwald sowie Investitionen in die touristische Infrastruktur. So konnte die Gemeinde Bundesmittel in Höhe von 900 000 Euro für die Sanierung und Aufwertung des Kurparkweihers akquirieren.

Gemeinde und BuK haben unter anderem ein Freiflächenkonzept für den Kurpark erarbeitet. Gearbeitet werde auch an Plänen für die Therme und das, laut Vogelpohl, „unternutzte Kurmittelhaus“. Die Therme soll unter anderem ein neues Foyer und ein neues Innenbecken bekommen.

Das Land wolle in diesem Jahr das Bewusstsein für den Tourismus im ländlichen Raum stärken, erklärte Staatssekretär Rapp. Hintergrund sei, dass an anderen Orten bereits von „Overtourism“ gesprochen werde. „Wir haben viele Gemeinden, wo es ohne Touristen auch viele Angebote für Einheimische wie ÖPNV oder Ärzte nicht mehr gäbe“, stellte Rapp fest. „Was jetzt wichtig ist, ist den Neustart für die Zeit nach der Pandemie zu ermöglichen“, ergänzt er. Das Land habe die Förderquote im Tourismusinfrastrukturprogramm auf bis zu 60 Prozent erhöht und werde in diesem Jahr auch alle bereits gestellten Förderanträge bewilligen.